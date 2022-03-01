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Политика
Зеленский заявил о попадании российской ракеты в центральную площадь Харькова
1 марта, 2022 14:14
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением. В нем он заявил, что российская ракета ударила по центральной площади Харькова. Президент оценил это как «откровенный террор».
«Ракета в центральную площадь Харькова — это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит. Никто не забудет», - сказал Зеленский.
Он отметил, что на площади не было военной цели. Об этом пишет Zerkalo.io.
Ранее сообщалось, что снаряд разорвался у здания областной администрации в Харькове. Свидетели инцидента рассказали о пострадавших людях.
Ракета ударила перед носом здания. Строение частично разрушило, испорчены припаркованные автомобили.
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