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Владимир Зеленский задумался о введении пожизненного заключения за коррупцию

Марьям Ибрагимова
14 октября, 2020 16:53
1 мин
Фото: novorossiia.info
Фото: novorossiia.info

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с вопросом – стоит ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах? Украинцы смогут высказать свою точку зрения на этот счет во время всенародного опроса. Его планируют провести 25 октября, в день местных выборов. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале 14 октября.

Кроме того, в видеообращении Зеленский отметил, что населению предстоит принять важные решения, так как от результатов всеукраинского опроса будет зависеть дальнейшее развитие страны. Известно, что всего вопросов будет пять. Ежедневно Зеленский будет озвучивать по одному. Долгое время они держались в секрете.

Ранее сообщалось, что Зеленский не держится за власть и готов уйти с поста президента.

темы
Украина
опрос
Зеленский
пожизненное
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