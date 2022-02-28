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Политика
Владимир Зеленский попросил немедленно принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре
28 февраля, 2022 11:58
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Pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении в Евросоюз. Оно прозвучало в новом обращении главы государства.
Зеленский потребовал включить Украину в ЕС «по новой, особой процедуре».
Видео выступления президента приводит Telegram-канал Readovka.
28 февраля украинская делегация прибыла на переговоры с Россией. Главные требования Киева - прекратить огонь и вывести войска с территории Украины.
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