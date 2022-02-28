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Политика
Киевские власти озвучили два требования на переговорах
28 февраля, 2022 11:49
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Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал ключевой вопрос на переговорах с РФ. Ранее сообщалось, что украинская делегация из шести человек прибыли на переговоры с РФ в Гомельскую область.
Киевские власти требуют немедленного прекращения огня и вывода войск из Украины. Об этом пишет РБК.
Военная операция России длится с 24 февраля. Стало известно, какое заявление Зеленского стало спусковым крючком для начала боевых действий.
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