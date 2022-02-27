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Политика
Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в Беларуси
27 февраля, 2022 11:00
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Президент Украины не приедет на переговоры с Россией в Беларусь.
«Украина действительно желает мирового соглашения сторон, однако, проводить переговоры в белорусском Гомеле наша страна не станет, - сообщил украинский лидер, - мы предложили России целый ряд городов для переговоров: Варшаву, Стамбул, Баку».
Свой отказ от переговоров Зеленский аргументировал тем, что Беларусь сегодня недостаточно нейтральна.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил о прибытии в Беларусь специальной переговорной делегации.
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