Зеленский о планах Путина: «Мы слышали, что он возьмет весь Донбасс»

Политика

Президента Украина Владимира Зеленского спросили, хочет ли глава России Владимир Путин «забрать Донбасс». Он заявил, что знает настоящие планы российского лидера, но «не хотел бы его подталкивать».

«Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс», - рассказал Зеленский в интервью и выразил надежду, что российское руководство не пойдет на эскалацию конфликта.

«...Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило», - предупредил он.

Зеленский полагает, что возможный военный конфликт станет «проигрышем для всех», но «исторически» прежде всего для России.

«Потому что мы - на своей земле», - заключил он.

Ранее сообщалось, что России стянула к украинской границе 80 тысяч военных.