Заявления Киева в адрес Будапешта могут поставить крест на перспективах вступления в ЕС и НАТО
Резкие заявления Киева в адрес Будапешта по газовому контракту с Россией могут оставить Украину без союзников в будущем. Венгрия может перечеркнуть все европейские перспективы Украины, заявил эксперт Константин Бондаренко изданию «Главред».
По его словам, позиция Киева относительно действий Будапешта по газовому контракту с Россией может привести к тому, что Венгрия помешает Украине вступить в Евросоюз и НАТО.
Бондаренко напомнил, что, если хотя бы один член ЕС будет против, то Киев может «ставить крест на любых европейских перспективах», - пишет «ПолитЭксперт».
Напомним, между Венгрией и «Газпромом» было заключено соглашение на поставки газа объемом 4,5 млрд кубометров топлива в год. Срок действия соглашения рассчитан на последующие 15 лет. В результате Украина осталась без транзита.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал соглашение ударом по украинско-венгерским отношениям. Он пригрозил ответом без «сожалений и соболезнований».