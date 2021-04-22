Заявления Чехии против России конкурируют с произведениями Франца Кафки по уровню абсурда

Политика

Словесные перепалки членов двух Министерств иностранных дел – России и Чехии – продолжают набирать обороты по остроте своих высказываний в адрес друг друга. На сей раз отличилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сравнила заявления республики в отношении нашей страны с произведениями немецкоязычного писателя Франца Кафки.

«Наши ощущения, что мы видим реализацию на практике произведения Кафки «Процесс»», - сказала Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее мнению, уровень абсурда и алогичности в действиях чешских властей достиг апогея. Захарова убеждена, что Прага попросту забыла о национальных интересах своей страны и практике выстраивания двусторонних отношений, поскольку ее решения и высказывания в отношении России не поддаются логическому объяснению.

Ранее МИД Чехии выставил России ультиматум, Москва должна дать ответ до 13 часов дня.