Чехия дала Москве время до 13 часов дня на принятие решений. Иначе пострадают 60 человек

Политика

В МИД Чехии прозвучал сегодня ультиматум: власти РФ должны вернуть обратно в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского посольства, либо же из Праги вышлют около 60 сотрудников российского дипломатического представительства. Об этом заявил глава ведомства Якуб Кулганек.

Он пояснил, что у России есть время на принятие окончательного решения в этом вопросе – до 13 часов текущего четверга.

Кроме того, Кулганек заявил, что сейчас идет обсуждение с властями Великобритании и Нидерланд о том, какие меры необходимо предпринимать в отношении России, которую Чехия обвинила во взрывах семилетней давности, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова строго обратилась к Чехии с требованием прекратить провокации, в противном случае она получит все больше и больше разрушительных действий со стороны РФ.