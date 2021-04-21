Москва ответила на угрозу Чехии о крайних мерах в дипломатии

Политика

Руководство Чехии понимает, что Москва будет отвечать на их действия по «разрушению» двусторонних отношения.

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, «чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ». Так она прокомментировала заявление главы МИД Чехии Яна Гамачека, который не исключил высылку всех российских дипломатов из Праги.

Захарова отметила, что Чехия «с азартом разрушает двусторонние отношения», сообщает РБК.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что Чехия может пойти на высылку из своей столицы абсолютно всех дипломатов России. После этого Москва и Прага могут начать строить отношения «с самого нуля».