Новости – Политика
Политика
Запрет на передачу данных лишил военных Минобороны возможности ходить в рестораны
15 июля, 2021 16:41
1 мин
1 мин
Фото: Военный обзор
Сотрудники Министерства обороны России не могут получить QR-коды для посещения различных заведений и мероприятий из-за ограничения на передачу персональных данных. С этой проблемой столкнулись военные в Москве, Московской области и ряде регионов.
РБК пишет, что эта проблема не касается гражданских служащих ведомства. Однако Минобороны запрещено передавать данные военных, чья деятельность сопряжена с режимом секретности. Возможных вариантов решения данной ситуации у правительства пока нет.
Ранее президента России Владимира Путина попросили объявить нерабочие дни из-за печальной обстановки с коронавирусом в стране.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку