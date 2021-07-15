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Политика
Владимира Путина попросили объявить на две недели режим нерабочих дней
15 июля, 2021 15:40
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президента России Владимира Путина попросили объявить нерабочие дни. Повод, как и раньше, - рост случаев коронавируса.
С соответствующей просьбой к президенту обратился глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Он предложил ввести режим нерабочих дней на две недели с возможностью продления еще на 7 дней, передает ТАСС.
Рыбаков считает: только тотальный локдаун даст быстрый эффект в борьбе с коронавирусом, частичные ограничения не работают. Без мер поддержки экономики и граждан не обойтись. Для работодателей на это время нужно установить компенсацию расходов по зарплатам и взносам.
Ранее Путин уже несколько раз объявлял режим нерабочих дней. Последний действовал в мае и закончился 12 числа.
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