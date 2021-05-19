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Запрет избираться в Госдуму «причастным к экстремизму» гражданам взволновал Кремль

Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 14:09
1 мин
Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 14:09
1 мин
Dmitry Golubovich/Russian Look
Dmitry Golubovich/Russian Look

В Кремле прокомментировали законопроект, запрещающий избираться в Государственную думу РФ лицам, имеющим отношение к деятельности экстремистских и террористических организаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что должна быть проведена юридическая экспертиза.

По мнению экспертного сообщества, данный документ противоречит Конституции, поскольку запрет будет распространен в том числе на тех, кто сотрудничал с вышеупомянутыми организациями еще до того, как их признали экстремистскими и террористическими.

«Это, безусловно, требует юридической экспертизы. Если есть такая точка зрения, мы обратим на это внимание», – цитирует Пескова «МК».

Напомним, Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении накануне. Он коснется в том числе тех, кто просто помогал организациям на волонтерских началах.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
Кремль
Экспертиза
Экстремизм
Законопроект
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