Запрет избираться в Госдуму «причастным к экстремизму» гражданам взволновал Кремль

Политика

В Кремле прокомментировали законопроект, запрещающий избираться в Государственную думу РФ лицам, имеющим отношение к деятельности экстремистских и террористических организаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что должна быть проведена юридическая экспертиза.

По мнению экспертного сообщества, данный документ противоречит Конституции, поскольку запрет будет распространен в том числе на тех, кто сотрудничал с вышеупомянутыми организациями еще до того, как их признали экстремистскими и террористическими.

«Это, безусловно, требует юридической экспертизы. Если есть такая точка зрения, мы обратим на это внимание», – цитирует Пескова «МК».

Напомним, Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении накануне. Он коснется в том числе тех, кто просто помогал организациям на волонтерских началах.