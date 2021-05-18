Госдума выкатила новые требования для желающих стать депутатами граждан

Политика

Государственная дума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, который не позволит гражданам, хоть как-то замеченным в делах экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами нижней палаты парламента страны.

Известно, что о необходимости внести поправки в статью 4 ФЗ «О выборах депутатов Госдумы» заявил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он же и внес проект на рассмотрение, передает ТАСС.

Согласно закону, запретят в течение пяти лет избираться в нижнюю палату парламента руководителям данных организаций и их подразделений. Кроме того, ограничения будут распространены на обычных граждан – им нельзя будет избираться в течение трех лет. Речь идет о людях, помогавших учреждениям на волонтерских началах или переводивших им деньги, в том числе еще задолго до признания этих организаций экстремистскими или террористическими.

Ранее Кремль прокомментировал ситуацию с внесением ряда средств массовой информации в реестр СМИ-иноагентов.