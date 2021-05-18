Кремль неубедительно отмахнулся от обвинений в преследовании независимых СМИ

Политика

В Кремле прокомментировали действия Министерства юстиции России по внесению ряда независимых средств массовой информации в реестр СМИ-иноагентов. По словам пресс-секретаря лидера государства Дмитрия Пескова, официальная резиденция президента РФ не дает никаких поручений в этом вопросе.

«Минюст действует в строгом соответствии с законом. И при наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается тому или иному СМИ. Что и было сделано», – прокомментировал Песков включение в список СМИ-иноагентов онлайн-издания VTimes.

Также он добавил, что Кремль не видит в действиях ведомства системной работы против негосударственных СМИ, передает ТАСС.