Новости – Политика
Политика
Кремль неубедительно отмахнулся от обвинений в преследовании независимых СМИ
18 мая, 2021 13:47
1 мин
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Кремле прокомментировали действия Министерства юстиции России по внесению ряда независимых средств массовой информации в реестр СМИ-иноагентов. По словам пресс-секретаря лидера государства Дмитрия Пескова, официальная резиденция президента РФ не дает никаких поручений в этом вопросе.
«Минюст действует в строгом соответствии с законом. И при наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается тому или иному СМИ. Что и было сделано», – прокомментировал Песков включение в список СМИ-иноагентов онлайн-издания VTimes.
Также он добавил, что Кремль не видит в действиях ведомства системной работы против негосударственных СМИ, передает ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку