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Политика

Кремль неубедительно отмахнулся от обвинений в преследовании независимых СМИ

Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 13:47
1 мин
Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 13:47
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Кремле прокомментировали действия Министерства юстиции России по внесению ряда независимых средств массовой информации в реестр СМИ-иноагентов. По словам пресс-секретаря лидера государства Дмитрия Пескова, официальная резиденция президента РФ не дает никаких поручений в этом вопросе.

«Минюст действует в строгом соответствии с законом. И при наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается тому или иному СМИ. Что и было сделано», – прокомментировал Песков включение в список СМИ-иноагентов онлайн-издания VTimes.

Также он добавил, что Кремль не видит в действиях ведомства системной работы против негосударственных СМИ, передает ТАСС.

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Дмитрий Песков
Кремль
Минюст
СМИ-иноагент
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