«Запасников» призовут на военные сборы в этом году. Так захотелось президенту РФ

Политика

В этом году по указу президента РФ Владимира Путина находящихся в запасе граждан РФ призовут на военные сборы. Соответствующий документ уже подписан главой государства.

«Призвать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ и органов федеральной службы безопасности», — сказано в указе.

Глава страны уже дал ряд указаний своим подчиненным – сотрудники федерального и регионального органов исполнительной власти России должны привлечь резервистов к воинской обязанности и организовать сами сборы, передает «360».

Ранее стало известно о том, что Украина стала стягивать военную технику на Донбасс.