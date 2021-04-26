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Политика
«Запасников» призовут на военные сборы в этом году. Так захотелось президенту РФ
26 апреля, 2021 15:13
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MOD Russia/via Globallookpress.com
В этом году по указу президента РФ Владимира Путина находящихся в запасе граждан РФ призовут на военные сборы. Соответствующий документ уже подписан главой государства.
«Призвать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ и органов федеральной службы безопасности», — сказано в указе.
Глава страны уже дал ряд указаний своим подчиненным – сотрудники федерального и регионального органов исполнительной власти России должны привлечь резервистов к воинской обязанности и организовать сами сборы, передает «360».
Ранее стало известно о том, что Украина стала стягивать военную технику на Донбасс.
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