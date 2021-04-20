«Западный партнёр» готовит план по вооружению Украины на случай конфликта

Политика

В Соединенных Штатах разрабатывается план по передаче Украине вооружений в случае, если у страны возникнет военный конфликт с Россией. Президент США Джо Байден готовящиеся меры пока не утвердил. Об этом стало известно американской газете The Wall Street Journal.

Согласно источнику газеты, сотрудники Белого дома «готовят возможность предоставить летальную и нелетальную военную помощь Украине в случае российской атаки». В рамках предоставления поддержки, Штаты могут предоставить украинской стороне «противотанковые, противокорабельные, а также противовоздушные системы».

Газета отмечает, что план находится в разработке и на утверждение президенту он пока не поступал.

Между тем, Белый дом допускает поддержку Украины не только вооружением. Также администрация рассматривает возможность принятия новых антироссийских экономических санкций.

По данным The Wall Street Journal, должностные лица США оценивают контингент российских войск, сосредоточенных на границе с Украиной, в 80 тысяч военных. Также в материале газеты фигурирует комментарий главы украинского МИД, по словам которого, «через несколько недель» численность российских военных у границы якобы «превысит 120 тыс.», передаёт «ТАСС».

Днём ранее Евросоюз дал свою оценки численности войск РФ на границе и заявил, что это «крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо». Об этом читайте в нашем материале.