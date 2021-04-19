«Крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо»: ЕС обеспокоен силами России

Политика

Россия разместила более 150 тысяч военных на границе с Украиной. Это одно из крупнейших развертываний военных сил в истории, и оно повышает риск дальнейшего роста напряжения. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после видеоконференции Евросовета на уровне глав МИД.

«Более 150 000 российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации», - заявил Боррель.

«Я не могу сказать, откуда эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо,» - добавил дипломат.

Боррель подчеркнул, что такая численность российских военных в регионе является «причиной для беспокойства», передают «Ведомости».

Также сегодня Боррель заявил, что Россия пока может не опасаться новых «неприятностей» от Евросоюза. Об этом в нашем материале.