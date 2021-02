Западная пресса единогласно оценила проигрыш Навального как его победу

Политика

Западные СМИ оценили вчерашний приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Как пишут сразу несколько изданий, несмотря на то, что произошедшее 2 февраля кажется проигрышем политика, на самом деле для него это победа.

Так вердикт в виде 2 лет и 8 месяцев заключения оценили The New York Times, The Guardian и The Washington Post.

The New York Times выпустил новость под заголовком «Навальный противостоит Путину и побеждает». В ней говорится, что решение суда может показаться чистой победой Путина. Издание указывает, что президент обладает полным контролем над судами, полицией, СМИ и, если захочет, может навсегда оставить Навального в тюрьме. По мнению The New York Times, оппозиционер не оставил Путину иного выбора, кроме как отправить его в колонию.

«Это Навальный сидел на скамье подсудимых. Но именно Путин и его коррумпированная когорта, спрятавшись за отрядами ОМОНа, собравшимися в центре Москвы, чтобы предотвратить массовые протесты по всей России, предстали перед судом», - сказано в публикации.

Издание The Guardian выпустило новость «Алексей Навальный: 1000 человек арестованы после протестов против заключения в тюрьму лидера российской оппозиции». В ней говорится, что решение суда делает Навального самым известным политическим заключенным. Приговор показал измученность властей от Навального, который даже из тюрьмы провел расследование о краснодарском дворце.

The Washington Post написал, что Навальный проведет в тюрьме 32 месяца за то, что публично осудил президента России и сказал, что оппозиция не будет запугана расширением репрессивных мер Кремля. Издание отметило, что новое протестное поколение - это молодежь, что, вероятно, потрясло правительство.

Ранее западные СМИ сделали один и тот же вывод после второго уик-энда протестов 31 января. Они писали, что Путин не отступит и усилит авторитаризм, чтобы предотвратить угрозу власти.