Путин не отступит: западные СМИ пришли к одному выводу после второго уик-энда протестов

Политика

Одной из главных тем западных СМИ стали акции протеста в России 31 января. Иностанные журналисты сходятся в одном - реакция Кремля сигнализирует о нарастающей обеспокоенности властей из-за фигуры оппозиционера Алексея Навального.

Британская газета Financial Times выпустила статью с заголовком «Кремль приказал полиции подавить антипутинские протесты». В ней говорится, что на новых протестах Кремль предпринял беспрецедентные усилия, чтобы помешать протестующим повторить триумф 23 января. Журналисты указали на закрытие исторического центра Москвы, станций метро, установку ограждений. Издание делает вывод, что Кремль изо всех сил пытается отреагировать на волну народного недовольства.

Американская газета The Wall Street Journal выпустила статью под заголовком «Тысячи протестующих сторонников Навального арестованы по всей России во второй уик-энд». Издание пишет о тысячах задержанных на протестах 31 и попытках подавить растущее протестное движение. Издание считает, что демонстрация силы со стороны властей направлена на подрыв движения, вознившего после задержания Навального 17 января. Перед выборами в парламент акции протеста имеют большое значение для Кремля - они демонстрируют признаки разрастания движения в поддержку оппозиционера.

Газета The Washington Post выпустила статью «Россия подавляет протесты сторонников Навального, блокируя центры городов и арестовывая тысячи человек». Издание пишет, что Кремль отреагировал на второй уик-энд протестов жесткими репрессиями. В этом увидели беспокойство Москвы по поводу беспорядков из-за Навального.

The New York Times написало, что Кремль провел в воскресенье самую грозную полицейскую операцию за последнее время. Однако демонстрация силы не смогла подавить волнений, заметило издание. Путин показал, что не намерен отступать - он готов усилить авторитаризм, чтобы предотвратить угрозу власти, пишет СМИ.

Ранее сообщалось, что Кремль спокойно отнесся к первой акции протеста 23 января и не стал ужесточать законы.