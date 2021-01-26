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Политика

Кремль спокойно отнесся к митингам за Навального и не стал ужесточать законы

Лилия Караева
26 января, 2021 09:46
1 мин
Лилия Караева
26 января, 2021 09:46
1 мин
Митинг в поддержку Алексея Навального
Русская планета

Митинги за освобождение опозиционера Алексея Навального, прошедшие 23 января по всей России, восприняли в Кремле как «обычные протестные выступления». Специфической реакции вроде ужесточения законодательства они не повлекут.

Об этом сказал источник в администрации президента. По его словам, отношение к несогласованным акциям в Кремле спокойное.

Собеседник «Коммерсанта» отметил, что субботние акции по численности и составу не сильно отличались от обычных протестов. Другой источник заявил, что Москва справилась с установкой на «максимальную корректность» - не было серьезных травм, не остановлен общественный транспорт.

Митинги обсудили на семинаре для вице-губернаторов. Похвалу от АП получили регионы, где «не собралось большой толпы». В то же время критика звучала в адрес тех, кто допустил участие детей.

Накануне протесты прокомментировал президент России Владимир Путин.

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митинги
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