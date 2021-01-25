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Владимир Путин дал ответ массовым акциям в поддержку Алексея Навального

Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 15:47
1 мин
Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 15:47
1 мин
Flickr
Flickr

Президент России Владимир Путин решил высказаться по поводу массовых акций протеста, прошедших в ряде регионов России в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он считает, что граждане страны имеют право выражать свое мнение, но только в рамках закона. В противном случае это может привести к плачевным последствиям.

«Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», – цитирует главу государства РИА Новости.

По его словам, подобные мероприятия часто направлены на то, чтобы «раскачать» общество. Также Путин напомнил о недопустимости участия несовершеннолетних детей на несанкционированных акциях, а также добавил, что ответственные политики не станут проводить незаконные митинги для достижения своих целей.

Ранее в Кремле заявили о том, что в несанкционированных акциях приняло участие не так много россиян и эти действия направлены на раскачивание ситуации.

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Владимир Путин
Алексей Навальный
протесты
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