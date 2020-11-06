Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Запад пытался оживить протестное движение в России и выбрал «сакральную жертву»

Дмитрий Байков
6 ноября, 2020 12:41
1 мин
1
фото: Kremlin.ru

На территории стран НАТО около года назад обсуждался вопрос о способах оживить протестное движение в России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, для активизации протестного движения в России обсуждалась возможность «принесения одного из лидеров российской оппозиции» в качестве «сакральной жертвы». Глава СВР подчеркнул, что разведка получила эту информацию, она была проверена и является достоверной.

Нарышкин отметил, что по этой информации «сакральная жертва» должна была быть обязательно из числа лидеров оппозиции, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России получила из Германии ответ на запросы в отношении Алексея Навального, в которых содержится просьба представить дополнительные данные по ситуации.

темы
Россия
политика
НАТО
протесты
Сергей Нарышкин
СВР
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!