Запад пытался оживить протестное движение в России и выбрал «сакральную жертву»

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На территории стран НАТО около года назад обсуждался вопрос о способах оживить протестное движение в России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, для активизации протестного движения в России обсуждалась возможность «принесения одного из лидеров российской оппозиции» в качестве «сакральной жертвы». Глава СВР подчеркнул, что разведка получила эту информацию, она была проверена и является достоверной.

Нарышкин отметил, что по этой информации «сакральная жертва» должна была быть обязательно из числа лидеров оппозиции, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России получила из Германии ответ на запросы в отношении Алексея Навального, в которых содержится просьба представить дополнительные данные по ситуации.