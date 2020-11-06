Германия ответила на запросы по Навальному. Ни на один вопрос разъяснений нет

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Генпрокуратура России получила из Германии ответ на запросы в отношении Алексея Навального, в которых содержится просьба представить дополнительные данные по ситуации. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Однако ни на один из поставленных Россией вопросов Германия не ответила. Российские прокуроры направили немецким коллегам четыре запроса о правовой помощи по материалами проверки, которую МВД проводит по факту госпитализации Навального.

Запросы Генпрокуратуры РФ так и остаются неисполненными. Иванов отметил, что немецкая сторона затягивает исполнение запросов, тем самым лишает российские компетентные органы возможности достоверно установить обстоятельства инцидента с Навальным, пишет «Коммерсант».

При этом немцы начали высказывать недовольство поведением российского блогера Алексея Навального, который проходит курс реабилитации в Берлине.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, обвиняющих Навального в «злоупотреблении правом гостя».