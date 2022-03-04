Запад отменит введённые против России санкции
Как только Россия примет решение закончить спецоперацию на Украине, Запад отменит введённые против неё санкции. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
По её словам, перед Москвой будет стоять задача не только увести войска с территории республики, но и восстановить мир, признать независимость Украины и самое главное — «ее право на существование». Нуланд убеждена, что в настоящее время власти РФ категорически отказываются считаться с последним тезисом.
Кроме того, замгоссекретаря США добавила, что Россия не имеет права указывать НАТО, кого принимать в Альянс, а кого нет, передаёт ТАСС.
Напомним, ранее санкции были введены даже против самого лидера России. Стало известно, как он отреагировал на ограничения.