Дмитрий Песков оценил санкции против Владимира Путина и рассказал о его реакции
В Официальной резиденции президента РФ рассказали о том, как Владимир Путин отреагировал на новость о введении против него санкций из-за военной спецоперации на Украине. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, данное обстоятельство никоим образом не заставило Путина волноваться, поскольку на это даже нет причин.
Представитель Кремля подчеркнул, что в ограничениях содержатся положения о так называемых активах лидера РФ за рубежом, но ведь все знают, что «никаких активов кроме тех, которые декларируются в размере прицепа и квартиры и ещё каких-то банковских вкладов у президента нет». Именно поэтому Путин оценил новость равнодушно, никакого значения не придал.
Песков, в свою очередь, добавил, что решать конфликты посредством введения ограничений против главы РФ «весьма недальновидно», передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Напомним, в отношении Путина санкции ввела Великобритания. Мера так же коснулась министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Ранее стало известно, что Германия считает себя виновной в украинском кризисе, поскольку «унизила» Россию.