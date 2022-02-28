Было тотальной ошибкой — дразнить Украину обещаниями: ФРГ взяла вину на себя за спецоперацию РФ
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вейдель возложила вину за развернувшуюся в настоящее время ситуацию на Украине в том числе на Германию.
По её словам, не нужно было провоцировать Россию, 20 лет заявляющую о том, что НАТО не следует расширяться на восток, ближе к границам бывших республик СССР. Непослушание унизило Россию и теперь Западу придется нелегко, поскольку вводимые им санкции в первую очередь ударят по местному населению, а уже потом отразятся на жизни «противника». К тому же, ограничения не смогут положить конец конфликту.
«Это было тотальной ошибкой — дразнить Украину невыполнимыми обещаниями, а именно вступлением в Евросоюз и НАТО. Тем самым мы втянули Украину в эту конфронтацию и в это опасное испытание», - заявила Вейдель.
Она убеждена, что именно народу Германии придется в результате расплачиваться за украинский кризис.
Видеозапись выступления Вейдель в бундестаге опубликована в Telegram-канале «Рупост».