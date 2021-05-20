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Политика

Занимающийся строительством «Северного потока-2» трубоукладчик попал под санкции США

Лилия Караева
20 мая, 2021 08:29
2 мин
Лилия Караева
20 мая, 2021 08:29
2 мин
Nord Stream AG/ via globallookpress.com
Nord Stream AG/ via globallookpress.com

Четыре суда и четыре компании могут попасть под санкции США, связанные со строительством «Северного потока-2». При этом Штаты отказались вводить ограничения в отношении оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG.

О новых санкциях говорится в докладе Госдепартамента конгрессу. Документ предусматривает санкции против судов «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев». В числе компаний, подлежащих американским ограничениям, оказались «Коксохимтранс», «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

В том же докладе администрация президента Джо Байдена отказалась от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Объсняется, что введение ограничений против компании, чья штаб-квартира находится в Швейцарии, а руководитель немец по происхождению, негативно отразится на отношениях США с Германией, Евросоюзом и другими европейскими партнерами, пишет РБК.

Газопровод «Северный поток-2» от России до Германии проходит по дну Балтийского мор. Проект планируют завершить в 2021 году.

Накануне сообщалось, что США представят неожиданный доклад по санкциям против «Северного потока – 2».

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Санкции
Северный поток-2
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