Госдеп США представит неожиданный доклад о санкциях против «Северного потока – 2»

Политика

Власти США намерены отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, сообщают американские СМИ.

Госдеп в ближайшее время направит в конгресс отчет со списком организаций, которые участвуют в строительстве газопровода Северный поток-2», против которых планировалось введение санкций.

Госдеп признает, что Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, против которой необходимо ввести санкции. Однако, учитывая национальные интересы, намерен от них отказаться, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Германия разрешила достройку «Северного потока – 2» в своих водах.