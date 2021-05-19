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Политика
Госдеп США представит неожиданный доклад о санкциях против «Северного потока – 2»
19 мая, 2021 14:50
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Jens Büttner/dpa/Global Look press
Власти США намерены отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, сообщают американские СМИ.
Госдеп в ближайшее время направит в конгресс отчет со списком организаций, которые участвуют в строительстве газопровода Северный поток-2», против которых планировалось введение санкций.
Госдеп признает, что Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, против которой необходимо ввести санкции. Однако, учитывая национальные интересы, намерен от них отказаться, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Германия разрешила достройку «Северного потока – 2» в своих водах.
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