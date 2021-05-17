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Германия разрешила достройку «Северного потока – 2» в своих водах

Дмитрий Байков
17 мая, 2021 13:46
1 мин
Дмитрий Байков
17 мая, 2021 13:46
1 мин
Nord Steram 2/via Globallookpress.com
Nord Steram 2/via Globallookpress.com

Регулятор ФРГ разрешил продолжить строительство газопровода «Северный поток 2» в германской исключительной экономической зоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерального морского и гидрографического агентства (BSH).

Приостановка строительства газопровода произошла из-за исков природоохранных организаций. Они утверждают, что территория района прокладки «Северного потока-2» имеет особое значение для гнездовых птиц.

Однако в пресс-релизе BSH отмечается, что строительство на отрезке длинной в 2 километра в германской исключительной экономической зоне не несет рисков для окружающей среды, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что немецким экологам удалось «заморозить» строительство многострадального «Северного потока – 2».

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Северный поток-2
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