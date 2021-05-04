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Политика
Немецким экологам удалось «заморозить» строительство многострадального «Северного потока – 2»
4 мая, 2021 11:40
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Gazprom/Instagram.com/Global Look press
Природоохранная организация Союз защиты природы NABU подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2», и тем самым приостановила достройку проекта.
Иск касается не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Он имеет приостанавливающее действие для разрешения на строительство. Работы могут быть возобновлены с конца мая, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Две страны договорились «навалиться» и «прикончить» «Северный поток-2».
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