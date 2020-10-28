Законопроект о снижении зарплаты Владимира Путина отказались принимать

Kremlin.ru

Мосгордума не приняла в первом чтении законопроект, который бы ограничивал зарплату президента России Владимира Путина двадцатью минимальными размерами оплаты труда (МРОТ в Москве равен 12 130 рублям). С утверждением документа ежемесячный заработок главы государства не мог бы превышать 242, 6 тыс. рублей, в то время как в 2019 году российский лидер задекларировал 9,7 млн рублей годового дохода - это 800 тыс. рублей в месяц.

Законопроект партии «Яблоко» одобрили 16 депутатов, еще 25 отклонили. Документ поддержала член партии Дарья Беседина.

Она обратила внимание на то, что вся деятельность Путина оплачивается бюджетными деньгами, а расходы ведет управление делами президента, пишут «Открытые медиа». В связи с этим собственная зарплата ему фактически не нужна.

«К его услугам Ново-Огарёво, в котором он сидит всю эпидемию, и другие резиденции по всей стране, ему стоит шевельнуть пальцем, и он окажется в идеальных условиях, не потратив ни копейки своих денег. Поэтому я думаю, что снижения зарплаты президент не заметит вообще, зато это сэкономит по полмиллиона рублей ежемесячно», - посчитала депутат.

С начала президентства Путин повышал себе зарплату 11 раз. В 2002 году его заработок составлял 63 тыс. рублей.

Ранее зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву запретили открывать счета и хранить деньги за рубежом.