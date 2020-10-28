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Дмитрию Медведеву официально запретили привычную для чиновников процедуру

Лилия Караева
28 октября, 2020 13:15
1 мин
Дмитрий Медведев
Kremlin.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает членам Совета безопасности открывать счета в зарубежных банках. Действие закона распространяется и на зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Соответствующие поправки внесли в федеральный закон «О безопасности». Они гласят, что зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза «запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», пишет РБК.

Законопроект вносился в Госдуму в целях привидения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию, принятыми летом 2020 года.

Накануне Госдума приняла закон о новом порядке формирования правительства. Он заменит собой документ 1997 года.

темы
деньги
Госдума
Дмитрий Медведев
закон
счета
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