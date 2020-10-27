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Закон о новом порядке формирования правительства принят Госдумой в третьем чтении. Он придет на смену документу 1997 года.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным во исполнение принятых поправок в Конституцию. Согласно документу, назначение пермьер-министра происходит после утверждения кандидатуры Госдумой.

В случае трехкратного отклонения кандидатуры президент получает право назначить премьера без согласования с парламентом. В этом случае глава государства может распустить Госдуму и назначить новые выборы. В случае ухода премьера отставка всего правительства необязательна.

По новому закону правительство делится на «силовой блок», куда войдут Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД, и остальные министерства. Президент осуществляет руководство силовиками, остальными министерствами управляет правительство. Министры «силового блока» назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации, пишет «Интерфакс».

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в новом механизме предусмотрены «подводные камни» и перечислены меры, которые не остановят работу исполнительной власти в случае политического кризиса.

Ранее Госдума приняла запрещающий сомневаться в статусе Крыма закон.