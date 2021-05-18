Законопроект Александра Беглова отрезвит жителей Санкт-Петербурга

Политика

В Санкт-Петербурге могут запретить продажу алкоголя в стеклянных бутылках в центре города в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

С такой инициативой выступил губернатор Александр Беглов. Соответствующий проект закона он внес в городской парламент. Как ожидается, рядом со стадионом на Крестовском острове розничная продажа спиртного в стекле будет запрещена в дни матчей чемпионата и за один день до них. Данная мера не коснется кафе и ресторанов.

Аналогичный запрет Беглов предложил ввести с 11 июня по 11 июля рядом с фан-зоной на Конюшенной площади и у спортивного комплекса «Юбилейный».

Губернатор попросил парламентариев рассмотреть документ в первоочередном порядке. Спикер парламента Вячеслав Макаров заявил, что стеклянная тара опасна и власти руководствуются опытом проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РБК.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на фоне предстоящего чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Петербурге 2-12 июля.