В Санкт-Петербурге и Ленинградской области после приказа Путина усилят меры безопасности

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Российский президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на фоне предстоящего чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Петербурге 2-12 июля.

Также глава государства поручил образовать межведомственный оперативный штаб для обеспечения безопасности при проведении мероприятий UEFA 2020.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на с 2020 года на текущий год из-за эпидемии коронавируса. Игры пройдут в 11 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360».