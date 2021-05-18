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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области после приказа Путина усилят меры безопасности

Артем Денисов
18 мая, 2021 03:31
1 мин
Артем Денисов
18 мая, 2021 03:31
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на фоне предстоящего чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Петербурге 2-12 июля.

Также глава государства поручил образовать межведомственный оперативный штаб для обеспечения безопасности при проведении мероприятий UEFA 2020.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на с 2020 года на текущий год из-за эпидемии коронавируса. Игры пройдут в 11 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360».

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