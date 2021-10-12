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Политика
Закон об иноагентах в России напрямую связан с США — «это игра на взаимность»
12 октября, 2021 21:16
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков объяснил, когда признанным в России иностранным агентам не придётся помечать свою продукцию. Для этого необходимо дождаться соответствующих решений от Соединённых Штатов Америки.
Замминистра подчеркнул, что как только «коллеги в Вашингтоне и где-либо еще» снимут ограничения для российских СМИ, перестанут вставлять палки в колёса нашим журналистам за рубежом и отменят требование обязательно помечать продукцию как иноагенты, тут же аналогичные меры будут приняты и в РФ.
«Это игра на взаимность», — цитирует Рябкова BBC.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил США и ЕС в намерении развалить Россию.
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