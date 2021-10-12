Вячеслав Володин заговорил о власти над миром и государствах-«врагах»
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин обрушился с обвинениями на Соединенные Штаты Америки и страны Европы. По мнению политика, они готовы пойти на всё, лишь бы развалить Россию.
«Их не интересует, сколько бедных в РФ, их интересует другое, власть над миром, над теми государствами, которые должны их обогащать», - заявил Володин.
Чтобы не допустить этого, необходимо добиться объединительной повестки, когда речь заходит о российском парламенте.
«Это повышение благосостояния наших граждан, создание условий для роста экономики, обеспечение безопасности, защиты суверенитета. Если мы все будем относиться так к работе, независимо от партийных билетов, у нас многое получится и мы быстрее победим бедность», - заключил спикер Госдумы.
Видеозапись выступления Володина представлена в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».
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