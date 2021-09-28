Все больше американцев перестает доверять президенту Джо Байдену
Большинство граждан США не верят информации, которую президент Джо Байден и его команда сообщают о коронавирусе. Доверие американцев к своему лидеру оценили портал Axios и исследовательская компания Ipsos в ходе опроса.
Исследование показало, что 53% американских граждан не доверяют сообщениям властей о ситуации с коронавирусом в стране. Высокую степень доверия сообщениям о коронавирусе от президента и его администрации выразили 43% жителей.
Примечательно, что в начале этого года доверие словам Байдена о коронавирусе выражали 58% респондентов. Таким образом, за примерно за 9 месяцев президент потерял 5%.
По данным портала Axios, в Штатах наблюдается общее падение доверия к информации о коронавирусе, которая транслируется в СМИ. Так, сообщениям по телевидению доверяет лишь 34% граждан, информации в национальных изданиях и интернете верит от 40%-45% американцев, уточняет Lenta.ru.
Ранее стало известно, что американский президент получил третий укол вакциной от коронавируса. Как и все предыдущие прививки от коронавируса, бустерный укол был сделан публично.