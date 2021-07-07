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Политика
Заключенный в США Константин Ярошенко верит в свое освобождение после разговора Путина и Байдена
7 июля, 2021 08:00
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White Housevia Globallookpress.com
Российский летчик Константин Ярошенко, который уже более 11 лет сидит в американской тюрьме, верит в свое возращение в Россию в скором времени.
По его словам, его очень воодушевила встреча 16 июня в Женеве президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, где обсуждался вопрос обмена заключенными, пишут «Известия».
При этом он до сих пор не получил медицинской помощи. Как рассказал Ярошенко, сейчас в тюрьме «Данбери», где он содержится, не работает терапевт. Там остался только врач гинеколог. Но даже к нему он не может записаться уже больше четырех месяцев.
Ранее семья российского летчика написала письмо Байдену с просьбой помиловать заключенного.
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