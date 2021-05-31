Президента США попросили помиловать похищенного россиянина
Семья российского летчика Константина Ярошенко написала письмо с просьбой помиловать заключенного.
Как сказано в письме к президенту США Джо Байдену, семья Ярошенко просит простить американский народ Константина. Он отсидел уже больше половины срока из 20 лет в американской тюрьме по обвинению в намерении перевести крупную партию кокаина.
Письмо было отправлено 28 мая на имя главы Белого дома.
Жена заключенного Виктория Ярошенко рассказала «Известиям», что не теряет надежды вернуть Константина домой.
Время выбрано не случайно, 16 июня в Женеве президент России Владимир Путин проведет встречу с Байденом. Там могут обсудить и судьбу россиян, сидящих в американских тюрьмах.
Россия неоднократно предлагала обменяться заключенными с США. Ранее она предложила обменять Ярошенко и Виктора Бута на осужденного американца в РФ Пола Уилана и еще нескольких граждан Штатов.