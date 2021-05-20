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Политика

Задевшего Путина одной фразой заместителя Мишустина на следующий день отправили на Камчатку

Лилия Караева
20 мая, 2021 10:48
1 мин
Лилия Караева
20 мая, 2021 10:48
1 мин
Михаил Мишустин
Russian Government/via Globallookpress.com

Глава правительства России Михаил Мишустин дал поручение своему заместителю Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток. Это произошло на следующий день после того, как политик «задел» президента России Владимира Путина своей фразой.

Мишустин поручил курирующему туризм Чернышенко на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. В частности, он должен подумать, как организовать беспрепятственное посещение места туристами, уточняет ТАСС.

Накануне во время онлайн-совещания Чернышенко заявил, что туристы «вытопчут Долину гейзеров на Камчатке». Президент пометил эту фразу, хотя констатировал, что вице-премьер не имел в виду ничего плохого. Путин заявил: «Но как-то это меня задело все же».

Также сообщалось, что Чернышенко пожелал Путину «доброго здоровья» во время совещания. Он позволил себе ремарку потому, что глава государства кашлял.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Михаил Мишустин
Россия
Поручение
Дмитрий Чернышенко
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