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Политика
Что у Путина со здоровьем? Президента на встрече с чиновниками «задушил» кашель
19 мая, 2021 18:00
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин начал встречи с чиновниками по реализации поручений, озвученных в послании парламенту. На первой глава государства постоянно подкашливал - иногда его кашель заглушал доклад премьер-министра Михаила Мишустина.
На это обратил внимание «Московский комсомолец». Выступающий за Мишустиным докладчик - вице-премьер Дмитрий Чернышенко - позволил себе ремарку.
«Доброго здоровья», - пожелал он Путину.
Во время послания парламенту 21 апреля президент постоянно кашлял. Его голос был слегка осипшим. Перед посланием Путин привился от коронавируса и не сообщил название вакцины.
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