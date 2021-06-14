Задержанный оппозиционер проникся уважением к белорусскому «батьке» после содержания в минском СИЗО
Задержанный в результате принудительной посадки борта Ryanair журналист Роман Протасевич рассказал об уважении к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, организованной министерством иностранных дела Беларуси.
Протасевич сообщил, что остался при своих прежних взглядах и отверг его переход на стороны нынешнего президента республики.
«Я не изменил своих политических взглядов. Я могу честно и открыто сказать перед всеми камерами: я не буду политическим сторонником президента», - заявил журналист и экс-редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta.
Тем не менее, Протасевич признал, что Лукашенко справился с протестной волной, которая началась в республике после президентских выборов 2020 года.
«Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор», - приводит слова задержанного журналиста телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».
Напомним, Протасевич был ссажен с борта Ryanair после принудительной посадки авиалайнера в Минске. В республике на журналиста заведено дело по ряду уголовных статей. Суммарно ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Протасевич рассказал о «заложниках» в связи с его арестом.