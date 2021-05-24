Задержание Романа Протасевича должно улучшить отношения белоруссов с Александром Лукашенко

Политика

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров прокомментировал инцидент, связанный с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, и задержанием создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, разыскиваемого белорусскими властями.

Он подчеркнул, что его удивляет мгновенная реакция стран Запада, моментально заговоривших о введении санкций против Беларуси, не разобравшись в том, что действительно произошло.

При этом, по мнению Джабарова, Протасевичу есть, что рассказать. Например, теперь может стать понятно, какую роль в расшатывании ситуации в Беларуси сыграли власти Литвы.

Кроме того, политик убежден, что отношение к президенту РБ Александру Лукашенко внутри страны может улучшиться, а вот на Западе — напротив, «но он никогда не был там любимчиком, ему не привыкать». Джабаров заключил, что «Россия не оставит Минск в беде», передаёт Sputnik Беларусь.

Ранее сообщалось о том, что белорусским самолётам запретят приземляться в аэропортах ЕС.