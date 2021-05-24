Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Задержание Романа Протасевича должно улучшить отношения белоруссов с Александром Лукашенко

Марьям Ибрагимова
24 мая, 2021 14:36
2 мин
Марьям Ибрагимова
24 мая, 2021 14:36
2 мин
facebook.com/pr0tez
facebook.com/pr0tez

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров прокомментировал инцидент, связанный с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, и задержанием создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, разыскиваемого белорусскими властями.

Он подчеркнул, что его удивляет мгновенная реакция стран Запада, моментально заговоривших о введении санкций против Беларуси, не разобравшись в том, что действительно произошло.

При этом, по мнению Джабарова, Протасевичу есть, что рассказать. Например, теперь может стать понятно, какую роль в расшатывании ситуации в Беларуси сыграли власти Литвы.

Кроме того, политик убежден, что отношение к президенту РБ Александру Лукашенко внутри страны может улучшиться, а вот на Западе — напротив, «но он никогда не был там любимчиком, ему не привыкать». Джабаров заключил, что «Россия не оставит Минск в беде», передаёт Sputnik Беларусь.

Ранее сообщалось о том, что белорусским самолётам запретят приземляться в аэропортах ЕС.

Поделиться
ТЕГИ
СНГ
Александр Лукашенко
Беларусь
Совет Федерации
Роман Протасевич
Владимир Джабаров
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!