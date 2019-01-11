Забытый самолёт пятого поколения

12 января 1999 года руководство АИПК (сейчас — РСК) «МИГ» представило публике опытный экземпляр многофункционального фронтового истребителя (МФИ), получившего шифр МиГ 1.42 (позднее — МиГ 1.44). Презентация состоялась в Лётно-испытательном институте (ЛИИ) им. Громова в подмосковном Жуковском.

Показ перспективного самолёта стал одним из самых ярких событий российской авиации 1990-х годов. На демонстрации МФИ присутствовали министр обороны РФ Игорь Сергеев, главнокомандующий ВВС Анатолий Корнуков, министр экономики Андрей Шаповальянц и помощник президента Евгений Шапошников. К собравшемся в ЛИИ высоким гостям машину подрулил лётчик-испытатель, герой Советского Союза Владимир Горбунов.

МиГ 1.44 впервые поднялся в воздух 29 февраля 2000 года. Полёт продолжался 18 минут. Машина сделала два круга над аэродромом ЛИИ на высоте около одного километра. Однако данное событие осталось незамеченным со стороны первых лиц государства. Первый полёт стал для МФИ последним. Сейчас поднявшийся в небо самолёт находится на аэродроме в Жуковском рядом с другими экспонатами.

Специалисты «МиГа» называли своё детище «абсолютно новым самолётом». Работы над ним стартовали ещё в 1970-е годы. Советские учёные прорабатывали возможность создания ударного многофункционального самолёта, который обладал бы малой радиолокационной заметностью, сверхманёвренностью и мог бы держать сверхзвуковую скорость (более 1 Маха) на бесфорсажном режиме.

Фактически речь шла о создании самолёта пятого поколения. Аналогичную задачу в период холодной войны решали и Соединённые Штаты. Правда, США не делали ставку не сверхманёвренность, которая необходима в ближнем воздушном бою. Американцы рассчитывали завоёвывать господство в воздухе посредством использования дальнего высокоточного оружия.

В 1990 году в воздух поднялся экспериментальный образец будущего F-22 Raptor, который стал первым в мире серийным самолётом пятого поколения. США достигли серьёзных технологических успехов, но реализация программы столкнулась со множеством трудностей, а машина была признана слишком дорогой. В начале 2000-х годов Пентагон принял решение перенаправить средства на проект F-35, более совершенный самолёт пятого поколения.

В 1990-е годы российский МФИ считался потенциальным конкурентом F-22 и по ряду заявленных тактико-технических характеристик (ТТХ) превосходил американца.

МиГ 1.44 представляет собой одноместный моноплан с двухкилевым оперением (схема «утка»). «Микояновцы» попытались приблизить своё детище к классу тяжёлых истребителей. Например, максимальная взлётная масса МФИ составляла около 30 тонн, значительно превосходя по этому показателю лёгкий МИГ-29.

Кроме того, в отличие от самолётов четвёртого поколения в МиГ 1.44 широко использовались композитные материалы. Углепластики и полимеры составляли около 30% массы машины, 35% — алюминиево-литиевые сплавы, 30%— сталь и титан.

Предполагалось, что на самолёте будут установлены двигатели с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф разработки НПО «Сатурн», бортовая радиолокационная станция с активной фазированной антенной решёткой (БРЛС АФАР) и электродистанционная цифровая система управления. Заявленная максимальная скорость МФИ оценивалась в 2,6 Маха, а крейсерская без включения форсажа — в 1,4 Маха.

Уникальность машины, если верить руководству «МиГ», состояла в том, что в ней были воплощены все требования, которые предъявлялись к самолёту пятого поколения. Важнейшим достижением стала возможность размещать вооружение внутри борта. Без этого качества невозможно достижение малой заметности. МФИ получился действительно новым самолётом, не похожим ни на одну другую хищную птицу в мире.

Однако детище «микояновцев» не было лишено недостатков. В частности, во внутренних отсеках мог разместиться далеко не весь арсенал самолёта. Поэтому в конструкции машины были предусмотрены точки внешней подвески. Они не являлись основными, но их использование в бою снижало показатель малозаметности и не позволяло выполнять сверхзвуковой полёт.

Можно найти данные о том, что боевая нагрузка МиГ 1.44 составляла 12 тонн. Это невероятный показатель для самолётов оперативно-тактической авиации. Однако насколько реалистичны были подобные оценки? Ведь боевая нагрузка даже самых современных образцов не превышает 9-10 тонн.

В открытом доступе по-прежнему отсутствует развёрнутое объяснение причин, по которым проект МиГ 1.44 был закрыт. Однако можно предложить, что виной стало переплетение совершенно разных факторов. МФИ при всех его преимуществах по состоянию на 2000 год являлся сырым проектом, который, как показал американский опыт создания F-22 и F-35, нуждался бы в доработке в течение 10-15 лет при негарантированном положительном результате. Также существует мнение о том, что МиГ 1.44 безнадёжно отстал в технологическом отношении от американского Raptor, на перспективах которого уже тогда был поставлен крест.

Очевидно, что проект самолёта пятого поколения был нужен России. Однако 20 лет назад у Минобороны, видимо, отсутствовал чёткий концептуальный взгляд на его облик и ТТХ. Наверняка, военных мог напугать и объём инвестиций. Так, расчётная стоимость одного МФИ составляла около 70 миллионов долларов. С большой вероятностью эта сумма увеличилась бы. Возможно, заказчика отпугнули сложности, связанные с кооперацией производства или другие технические причины, которые носят непубличный характер.

В СМИ можно встретить версию о том, что МиГ 1.44 просто не повезло. Дескать, он был представлен в период, когда «смутные времена» в России не закончились, а потом стал жертвой конкуренции со стороны ОКБ Сухого, предложившего Минобороны проект Т-50 (ПАК ФА, Су-57). Наверное, и этот взгляд не лишён смысла. Как писала ранее РП, «микояновцы» в силу объективных причин проиграли конкуренцию «Сухому».

Не лишним будет напомнить о коррупционных скандалах, которые поразили РСК «МиГ» в 2000-е годы. Репутация предприятия была сильно испорчена перед потенциальными и действующими заказчиками. Сегодня корпорация рассчитывает выбраться из кризиса за счёт продвижения на рынке истребителя МиГ-35 и уже получила небольшой контракт от Минобороны, но будущее этого проекта весьма туманно. МиГ-35 — это не самолёт пятого поколения, а глубоко модернизированная версия МиГ-29.

Спустя 20 лет после демонстрации МиГ 1.44 «микояновцы» так и не создали по-настоящему новый конкурентоспособный самолёт, а Россия не получила от ОКБ Сухого серийную машину нового поколения.

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