«За высказывания и репосты»: Лукашенко напутствовал выпускников прозрачными намёками об их поведении

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Республиканский бал белорусских выпускников. В приветственной речи глава республики поздравил подростков и отметил заслуги их родителей. Также президент уделил внимание ситуации в стране.

В своей речи Лукашенко отметил, что «в трудные для страны периоды» подросткам стоит быть осторожными «в суждениях, тем более в поступках». Он пояснил, что их активность в сети останется в истории и они не успеют удалить её следы.

«<…> А чтобы спустя годы не было стыдно за высказывания и репосты, которые вы и сами потом забудете, а интернет будет помнить все«, - сказал выпускникам президент.

Он подчеркнул, что »все стереть (из интернета - прим.), как некоторые сейчас делают«, они не успеют.

Также он призвал создавать в интернете портрет, который будет показывать, что подростки «даже в столь юном возрасте вы мыслили, говорили, действовали правильно, по-государственному».

Он намекнул выпускникам, что в будущем они могут оказаться на госслужбе, а их прошлые действия могут повлиять на это.

«Ведь кто знает, какие кабинеты и какое кресло вы займете завтра. Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. В связи с этим, он призвал «в первую очередь думать о будущем страны», а также беречь свой «имидж, свое лицо».

Также в этот день Лукашенко провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и пообещал поделиться некоторой информацией по «важнейшим вопросам». Об этом рассказывается в нашем материале.