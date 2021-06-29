Лукашенко пообещал поделиться кое-какой информацией, «в свете последних ярких событий». Его собеседник обрадовался.

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым сообщил, что планирует поделиться некоторой информацией по самым важным вопросам, которые важны не только для обеих стран, но и для России, в частности. По его словам, эти вопросы особенно важны «в свете последних ярких событий». Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

«И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России, - сообщил Лукашенко Патрушеву. - Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются».

В ответ секретарь Совбеза РФ сообщил, что рад приехать в Минск и отметил положительные изменения в белорусской столице.

«Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь», - сообщил Патрушев.

Пресс-служба Лукашенко отмечает, что 29 июня у Совбезов России и Беларуси запланированы консультации, где обсудят вопросы гибридных войн, региональной и международной безопасности. Также стороны затронут «обстановку вокруг Беларуси и России».

Патрушев в свою очередь заметил, что ситуация внутри стран на сегодняшний день во много зависит от воздействия внешних сил.

«Все зависит не только от того, что внутри у нас происходит в странах. Многое зависит от того, какие силы воздействуют извне», - приводит его слова пресс-служба.

Секретарь российского Совбеза также подчеркнул, что «традиционные» угрозы и вызовы остались и «никуда не ушли».

Ранее стало известно, что некоторые вопросы Лукашенко хотел обсудить с Патрушевым «с глазу на глаз».