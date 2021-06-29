Белорусскому правителю понадобился разговор с главой Совбеза России «один на один» по вопросам не для огласки
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны захотели обсудить вопросы, не подлежащие публичной огласке.
Лукашенко встретил Патрушева словами: «Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями - абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов».
По этой причине сторонам «есть что обсудить», отметил Лукашенко. Он заявил, что хочет обговорить ряд вопросов с Патрушевым наедине, так как «... наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям». Слова белорусского правителя приводит БелТА.
«Признаюсь, что я специально хотел с вами поговорить один на один. Есть вопросы, которые не подлежат пока публичной огласке», - заявил белорусский лидер.
Накануне стало известно, что власти Беларуси запретят въезд европейцам на свою территорию.