За участие студентов в акциях протеста Александр Лукашенко накажет ректоров вузов

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В белорусских вузах возможны кадровые перестановки в связи с участием студентов в акциях протеста. Президент Беларуси Александр Лукашенко решил, что некоторые ректоры недорабатывают в части воспитания учащихся.

По мнению главы государства, «поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию». Это происходит по вине ректоров, решил Лукашенко.

«В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам», - приводит слова Лукашенко БелТА.

1 сентября на акции протеста в Минске вышли студенты почти всех вузов. Они планировали устроить общую демонстрацию у министерства образования, но площадь Независимости была оцеплена ОМОНом. Тогда студенты прошли шествием по главным улицам столицы.

Ранее первая страна приняла решение называть Лукашенко без указания должности. Это связали с тайной инаугурацией.